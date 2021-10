Suite au décès de son père, Ghislaine Maxwell quitte Londres pour New York, rencontre Jeffrey Epstein et ensemble ils monteront une opération diabolique forçant de très jeunes filles à se livrer à des actes sexuels sous couvert de massages . Des victimes témoignent comment le couple les a entraînées dans une spirale infernale et dans cette opération à laquelle participaient des hommes politiques et autres intouchables. Quand l'argent l'emporte sur la morale...