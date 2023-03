L’herbe semble toujours plus verte, plus mystérieuse et plus impressionnante de l’autre côté du monde. Nous découvrons, subjugués, des images d’animaux exotiques et de leurs biotopes luxuriants, tout en oubliant de regarder simplement par la fenêtre. Si vous preniez le temps de le faire, vous remarqueriez que votre jardin est tout aussi fascinant. Et une fois que vous l’aurez constaté, vous ne le verrez plus jamais de la même façon : Notre Nature est incroyablement sauvage... Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC