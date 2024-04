Retrouvez le portrait intime de la vie et de la carrière de la chanteuse et compositrice légendaire Amy Winehouse à travers un film-documentaire poignant. Des images d'archives et des témoignages personnels de la chanteuse, mais également des personnes qui l'ont connue, présentent l'artiste britannique sous un autre angle que celui qu'a connu le public. Tous droits réservés à RTL Belgium SA