Avec plus de 61 récompenses dont 5 Ballon d’Or, Cristiano Ronaldo est devenu le deuxième joueur le plus primé de l’histoire du football. Jouant dès son jeune âge à Madère, au Portugal, Ronaldo a gravi les échelons et est devenu une icône au Sporting Lisbon, Manchester United, Real Madrid et Juventus. Vivez son voyage qui l'a mené du jeune prodige portugais à l’un des plus grands joueurs de tous les temps. Tous droits réservés à RTL Belgium SA