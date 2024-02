Aventurier, navigateur, alpiniste, Mike Horn est sans aucun doute le plus grand explorateur du monde à l'heure actuelle. Avec la série documentaire inédite « Mike Horn : survivre à l'impossible », Mike a décidé pour la première fois de révéler l'intégralité de ses archives personnelles pour vous faire revivre de l'intérieur ses expéditions les plus spectaculaires. Descente de l'Amazone en hydrospeed, traversée de l'Antarctique et de l'Arctique ou tour du monde autour de l'Équateur, Mike revient sur ses projets les plus fous pour décrypter sa préparation physique et mentale, ses méthodes de gestion du stress et vous raconter comment il a réussi à sortir vivant des situations les plus dangereuses. Documentaire disponible jusqu'au 14/05/24. Tous droits réservés à RTL Belgium SA