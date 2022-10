Le 29 mai 1985, la finale de la Coupe des clubs champions européens devait se jouer à Bruxelles entre le Liverpool FC et la Juventus, devant 60.000 spectateurs et 400 millions de téléspectateurs. 15.000 supporters sont venus à Bruxelles depuis l’Italie et 15.000 depuis l’Angleterre. Entre 19h10 et 19h40, plusieurs charges de hooligans ont semé la panique parmi les spectateurs italiens du bloc Z. Les forces de l’ordre sont débordées, des corps sont piétinés, une chapelle ardente est improvisée sur un parking, soixante-cinq ambulances sont appelées, deux hélicoptères tournent entre les projecteurs du stade... C’est un spectacle d’apocalypse, avec un véritable bilan de champ de bataille au bout de l’horreur : 39 morts et 600 blessés. Et pourtant, le match a eu lieu ! Et la Juventus a gagné la coupe, grâce à un but de Michel Platini. Trois ans plus tard, après des procédures d’extradition compliquées, le procès du Heysel s’ouvre au palais de justice de Bruxelles, sous les caméras des journalistes du monde entier. La tragédie du Heysel a changé le football européen pour toujours... © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC