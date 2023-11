Au cœur de l’Europe, les routes belges sont parmi les plus fréquentées du continent. Zone de transit entre les pays du Nord et du Sud, la Belgique voit passer des milliers d’automobilistes chaque jour. Un transit massif qui amène son lot d’excès. Course poursuite, conduite sous l’emprise de drogues, go-fast, comme ses voisins français, la police de la route belge possède tout un arsenal pour contrôler les fous du volant. Véhicules ultra-puissants, brigades motorisées, les policiers belges surveillent leurs routes 7/7, 24/24. Ici, contrairement à la France, les automobilistes ne possèdent pas de permis à points. En contrepartie, les amendes sont plus élevées et il n’est pas rare que les véhicules soient immobilisés après une infraction. La position géographique de la Belgique en fait aussi un lieu de passage obligé pour les trafiquants de drogue. Selon les policiers belges, un véhicule sur cinq passant la frontière ne serait pas en règle. La police de la route du Hainaut nous a ouvert ses portes pendant des semaines. Immersion au cœur du trafic européen. Tous droits réservés à RTL Belgium SA