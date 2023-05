Il y a des personnes dont le métier c’est d’aider les autres. Elles sont là pour donner un coup de main quand nous en avons besoin. Parmi elles, il y a ce qu’on appelle « les aides à domicile ». En aidant les personnes malades, âgées, ou handicapées, elles leur permettent de rester vivre chez elles, ce qui tellement important. Nadia est infirmière, Karine aide les personnes âgées, Jean-Christophe accompagne les handicapés. Ces « Anges gardiens » qui consacrent leur vie à aider les autres se sont confiés à Sandrine Dans. Ils lui ont montré ce qu’ils vivent au quotidien, leurs moments de joie, de tendresse aussi avec ces patients auxquels ils s’attachent et qui le leur rendent bien. Sandrine les a rencontrés dans le bistrot où ils se retrouvent quelquefois après leur travail. Karine, Nadia et Jean-Christophe ont été filmés pendant plus d’un an avec leurs « patients » : des personnes qu’ils aident parfois pendant quelques mois, le temps d’une convalescence, mais aussi quelquefois jusqu’au bout de leur vie, avec cette difficulté de voir partir ceux et celles auxquels ils se sont attachés. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC