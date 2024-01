Infos | Histoire vraie | Policier

La lutte antidrogue s'intensifie dans la zone de police de Bruxelles-Midi. Les inspecteurs Jelle et Michelle se rendent dans la cité du Peterbos et ne tardent pas à prendre un dealer en flagrant délit et à se lancer à sa poursuite. Les inspecteurs Marnix et Daan sont appelés pour une altercation entre deux ivrognes. Ils doivent passer la nuit en cellule, mais l'un d'eux n'est pas d'accord.