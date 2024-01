En 20 ans, Matt Pokora a su s’imposer comme artiste incontournable de la scène francophone. De Popstars à son « Epicentre tour », récemment récompensé, le chanteur s’est réinventé sans cesse et son public Belge a toujours été au rendez-vous. Durant trois jours, Maria Del Rio a pu le suivre et s’immiscer dans sa vie en tournée ! Il y a quelques semaines, Matt Pokora lui a ouvert les portes des coulisses et des loges du Palais 12 lors de ses 2 concerts sold out à Bruxelles ! Rien n’a échappé à l’œil de Maria et à celui de nos caméras ! À travers les témoignages de ses équipes les plus proches, nous parcourrons ses 20 ans de carrière. En exclusivité pour RTL tvi, Matt Pokora s’est confié comme jamais sur les moments forts de ces 2 dernières décennies, la paternité et sur les périodes où le public était un peu moins au rendez-vous. Mais il a toujours pu compter sur le soutien de la Belgique ! Tous droits réservés à RTL Belgium SA