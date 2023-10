Pour la première fois, plusieurs familles de forains belges ont accepté d’être suivis par les caméras de RTL tvi. Durant plus d’un an, Sabrina Jacob a eu la chance de plonger dans leur quotidien étonnant et de découvrir la vraie vie des forains, au-delà des lumières et des manèges qui nous font tourner la tête. De la Foire du Midi à celle de Liège, en passant par Huy ou Namur, on devine les liens forts qui existent dans la communauté. Immergée dans un monde peu connu du public, Sabrina va côtoyer des dynasties de forains qui perpétuent les traditions. Nous allons entrer dans un univers avec ses propres codes, ses valeurs de travail, d’entraide et l’importance du profond respect envers les aînés. Nous allons découvrir une communauté soudée où les plus jeunes tiennent à perpétuer des traditions familiales fortes. Tous droits réservés à RTL Belgium SA (WW)