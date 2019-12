Sur la route, chez soi, ou encore dans un lieu public, chacun risque un jour d'être victime d'un accident. La rapidité d'action et l'efficacité des gestes effectués par les secours, dès les premières minutes, peut faire la différence et sauver une vie. Découvrez en compagnie de Michaël Miraglia, le quotidien des membres du Centre Médical Héliporté et de Mike, leur hélicoptère, dans l'un des territoires les plus grands de Belgique : les provinces de Liège et de Luxembourg.

© Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC