Pour célébrer le réveillon de Noël en beauté, Sandrine Corman vous plonge dans les coulisses de Disneyland Paris. Avec le regard d'expert de Johanna Pires, Antoine Guillaume, Jonathan Cerrada et Antoine Delie, nous vous dévoilons tous les secrets de ce lieu enchanté en cette période de fête. Pour émerveiller les visiteurs, les équipes de Disneyland Paris travaillent 7 nuits d'affilés d'arrache-pied pour métamorphoser le parc et l'habiller aux couleurs de Noël. Intelligence, force, courage, les princesses des studios Disney & Pixar sont des femmes bien en phase avec leur époque. Les princesses représentent fièrement et parfaitement le girl power. 59, c'est le nombre d'attractions qu'on retrouve à Disneyland Paris. Mais saviez-vous que vous ne retrouverez jamais les mêmes manèges dans les différents les parcs Disney ? Danse, chant, acrobaties... les spectacles Disney exigent un travail acharné et une résistance à toute épreuve. Nous avons rencontré deux Belges qui travaillent sur le spectacle du roi lion et le rythme de la terre.