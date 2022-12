Voici tout juste 50 ans, Eddy Merckx réalisait l'un de ses plus grands exploits en établissant un nouveau record du monde de l'heure. Un anniversaire qui offre à Jean-Michel Zecca l'occasion de passer en revue la carrière du plus grand champion belge du 20ème siècle et surtout d'un homme admiré de tous, unanimement reconnu pour sa générosité de cœur. De Pierre Arditi à Salvatore Adamo, de Remco Evenepoel à Jacky Ickx, de Philippe Gilbert à la Princesse Esmeralda, une multitude d'intervenants témoignent de leur admiration pour le plus grand champion du 20ème siècle. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie WW