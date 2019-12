Rendre heureux des animaux en souffrance, tel est le défi que se lance Dr Cath. Chaque semaine, la célèbre vétérinaire tente de trouver un nouveau foyer à des chiens errants, des chats abandonnés mais aussi des poneys, des cochons ou encore des lamas. Elle sillonne la Belgique et donne de sa personne pour rendre à ces animaux le respect et l'amour qu'ils méritent. Un nouveau rendez-vous plein de douceur et d'optimisme.

