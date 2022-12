Dr Cath et Ludo nous emmènent en Afrique australe. En pleine savane zimbabwéenne, il leur faut surmonter leur peur pour approcher à pied des rhinocéros que des chercheurs belges s'emploient à sauver de l'extinction. Avec eux, nous voguons ensuite sur le Zambèze, au milieu des hippopotames et autres crocodiles. Notre duo intrépide nous plonge également au cœur d'un village éloigné de toute civilisation avec, à la clé, de magnifiques rencontres humaines et d'étonnantes découvertes culinaires. Après un safari de nuit, et quelques rencontres fortuites avec lions et éléphants, leur périple s'achève, non sans quelques larmes, devant l'une des merveilles de notre planète, les époustouflantes chutes Victoria. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC