Les Champions du Cuistax se lancent dans un nouveau défi, encore plus fou et ambitieux. Pour cette 4ème édition, l'équipe a vu les choses en grand. Dès le 12 avril, Ludo et son équipe pédaleront pendant 9 jours non-stop sur les routes wallonnes au départ de Eischen, au Luxembourg, pour terminer leur circuit, long de 430 km, à Tournai le 20 avril lors de la soirée de clôture. Pendant cette aventure, ils passeront par des lieux emblématiques : Chaudfontaine et ses thermes, le célèbre Mur de Huy bien connu des amateurs de cyclisme, ou encore le Dôme de Charleroi où ils seront accueillis par l'équipe des Spirous.Tout au long de cette aventure, Ludo sera rejoint par des invités qui se relaieront pour pédaler à ses côtés tels que : Maria Del Rio, Sandrine Corman, Arnaud Delvenne ou encore Sabrina Jacobs seront de la partie.Les courageux Champions du Cuistax parcourront ainsi les routes pour aller à votre rencontre et collecter un maximum de dons afin de soutenir la recherche.