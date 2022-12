1880. Les machines sont actionnées à la main, au pied ou à la vapeur et l'on s'éclaire à la bougie. Inventeur du frein à air comprimé, George Westinghouse investit sa fortune dans le gaz naturel qui constitue pour lui l'avenir de l'éclairage et de l'industrie. Sans un sou, Thomas Edison travaille jour et nuit sur un tout autre projet : l'électricité. © The Searchers