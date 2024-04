Série | Science-fiction | Drame

Alors qu'Elisabeth, Jim, Malcolm et Taylor enquêtent sur un étrange silence radio provenant d'un avant-poste scientifique, ils découvrent qu'un mystérieux virus est en train de se propager. Il provoquerait des pertes de mémoire, des crises de paranoïa et pourrait même entraîner la mort de certains malades. Le groupe travaille avec acharnement pour trouver un remède au plus vite, avant qu'ils ne perdent contact avec la réalité et surtout que le virus ne se propage dans toute la colonie.