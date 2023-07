Film disponible jusqu'au 04/08/23. Janvier 1991, la" Guerre du Golfe", phase finale de la libération du Koweït... Le Président George Bush ordonne à l'Irak une retraite complète, immédiate et sans aucune condition. Alors que l'armée américaine se prépare pour l'attaque finale, le colonel Nat Serling est aux commandes des chars mais, l'image thermique étant faussée à cause des flammes, l'unité se trompe de cible et abat un char américain. L'armée tente de faire passer cette méprise sous silence mais une enquête est ordonnée... Serling est blanchi mais sa vie de famille est brisée. Son supérieur, le général Hershberg, lui confie une mission particulière : pour la première fois, la médaille d'honneur va être décernée à une femme, Karen Walden, pilote d'hélicoptère médical morte au combat. Serling est chargé d'enquêter et commence par interroger l'équipe de Karen, qui raconte sa conduite héroïque. Cependant, certaines contradictions le mènent à approfondir ses investigations... Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC