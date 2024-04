Série | Science-fiction | Drame

Un jeune homme se réveille dans une forêt sans savoir d'où il vient ni qui il est. Appréhendé par la police alors qu'il erre en ville dans le plus simple appareil, il est placé dans une institution pour jeunes en difficulté...Nicole Trager, psychiatre au sein de l'établissement, s'occupe de Kyle, cet étrange jeune homme, qui semble muet et dépourvu de nombril. La jeune femme ne tarde pas à découvrir qu'il possède de surprenantes capacités et envisage de l'accueillir quelques jours chez elle, au grand dam de son mari et de ses enfants...