Rose et Lisa sont arrivées à Bordeaux. Rose va retrouver sa mère adoptive, Diane, et ses deux soeurs, Garance et Mélanie, qu'elle n'a pas vues depuis 10 ans. Toute la famille se prépare pour le mariage de Garance. Isabel, une coiffeuse, croise la route de Rose, qu'elle semble connaître. A Saint-Nazaire, Baranski et Valin tentent d'élucider le mystère de la disparition de Lisa.