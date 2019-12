Le rendez-vous des fashionistas est pris ! Chaque semaine, un thème est imposé pour composer les tenues. Chaque jour, une candidate dispose de trois heures et d'un budget limité pour créer un look original et sur mesure! Des vêtements aux chaussures, en passant par le maquillage et la coiffure, chaque candidate sera scrutée avec attention et notée par ses concurrentes lors d'un défilé. Si elles ne sont pas toujours tendres entre elles, nous pouvons compter sur les conseils avisés de Cristina.

© Hervé Hubert production