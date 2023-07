Cinq hommes et femmes ont décidé de tout quitter pour ouvrir une maison d’hôtes à des milliers de kilomètres de la France (Cambodge, Canada, Equateur, Espagne, Maroc). Rien ne leur manque, sauf l’amour ! Le temps d’une semaine, chacun va accueillir jusqu’à trois célibataires à la recherche, comme eux, de l’âme sœur et prêts à changer de vie si leur cœur s’emballe. Pour ces derniers, le séjour aura un triple enjeu : séduire leur hôte, s’immerger dans son activité quotidienne, s’adapter à un pays, à sa culture et à sa langue. Sauront-ils s’accoutumer à la vie de leurs hôtes ? Leurs envies d’ailleurs subsisteront-elles une fois confrontés à la réalité ? Quant à l’amour, sera-t-il au rendez-vous ? © SNDA