Après deux années sans Gumball en raison de la pandémie, les milliardaires, fous d’automobile, et leurs « supercars » sont de retour. Leur dernier terrain de jeu : les routes ultra-réglementées des Etats-Unis et leur objectif : faire chauffer la gomme, et remporter le « Spirit of Gumball », un prix ultra-convoité ! Pour sa 21ème édition, les participants ont dû relier Toronto à Miami en 6 jours et jongler avec les lois et les limitations de vitesse propres à chaque état traversé pour rester en pole position sans se faire attraper. Un jeu dangereux qui peut valoir de sérieux ennuis avec les autorités. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC