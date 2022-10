Bienvenue dans le premier concours de beauté canin télévisé jamais organisé en Belgique. Tout le monde le clame haut et fort : « Le plus beau, c'est le mien ! ». Mais l'est-il vraiment ? Ils ont été plus d'un millier à s'inscrire pour tenter de le prouver, mais seul l'un d'entre eux sera sacré « plus beau chien de l’année ». Pour les départager, un jury de professionnels de la beauté canine prestigieux et très exigeant : Jean-François Vanaken, seul juge international belge francophone toutes races, Chantal Bustin, directrice d'agence de casting canin pour la pub et la fiction, MJ Vantilborgh, toiletteuse itinérante bruxelloise et spécialiste du relooking canin et enfin Sandrine Dans, animatrice des matinales de Bel RTL et maîtresse de 2 bulldogs qu'elle adore par-dessus tout. Leur mission : repérer les plus sérieux prétendants au titre de « plus beau chien de 2022 », les sélectionner pour la finale, pour ensuite désigner le grand vainqueur. Ludovic Daxhelet, lui, accompagne et encourage les candidats tout au long de l'aventure. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC