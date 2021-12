Les traîtres

14 personnes, qui ont tous fait une apparition en télévision, vont participer, durant 8 jours, à une aventure hors du commun. Le choc s’annonce rude et la compétition haute en couleur. Chaque jour, ils sillonneront villes et villages de Wallonie et devront s’unir pour surmonter leurs peurs, se dépasser physiquement et résoudre les énigmes qui jalonneront leur parcours. Leur objectif : remporter un maximum de missions afin d’amasser le plus grand nombre de lingots d’argent. Ils seront accueillis au château de Mielmont par un hôte de marque : Frédéric Etherlinck. Les participants sont répartis en deux groupes : les Traîtres et les Fidèles. Les premiers auront le droit d’éliminer un Fidèle chaque soir et les seconds devront démasquer les Traîtres car à la fin de la compétition, un seul candidat pourra repartir avec le magot. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC

