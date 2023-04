Après déjà deux ans de défi fou, Ludo et toute son équipe repartent pour sillonner la Wallonie en cuistax dans le but de récolter un maximum de dons pour le Télévie. Cette année, l’équipe a vu les choses en grand ! Le défi s’étendra sur un total de 8 jours, du 15 au 22 avril. Ludo et toute son équipe démarreront du Louvexpo de La Louvière. Ils formeront une boucle dans la Wallonie pour terminer, le 22 avril, à nouveau au Louvexpo pour la grande soirée de clôture du Télévie. Chaque jour de ce défi incroyable, des invités se relayeront pour venir pédaler aux côtés de Ludo. Les aventuriers du cuistax ont donc 8 jours pour faire une boucle de plus de 400km, pour partir à la rencontre de tous et récolter un maximum de dons pour faire avancer la recherche. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA WW