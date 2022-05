Episode 01

Sophie Pendeville vous emmène à la découverte des animaux considérés comme moches. Pourtant, tout aussi menacés que les pandas ou les girafes, ils sont les laissés-pour-compte des plans de sauvegarde et de préservation. Ils sont laids, pourtant, leurs attributs rebutants leur permettent de survivre et de s'alimenter. Leur apparence dissimule une biologie souvent incroyable et un rôle primordial dans l'e´cosyste`me. Il est donc grand temps de célébrer la laideur du lamproie, de l'araigne´e-loup, de l'ibis chauve ou de ces espèces parfois rebutantes. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC

