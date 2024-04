Si Kev Adams était un adulte, il vous parlerait des ados comme on en parle aujourd'hui : avec une expérience d'adulte, une vision d'adulte, un coeur d'adulte. Mais si Kev Adams était un adulte, ce ne serait pas Kev Adams, car Kev est un ado, un vrai ! Avec une aisance hors du commun, un sens inné du rythme et de la scène, Kev vous fait découvrir avec un humour irrésistible la vraie vie des ados. Il est le meilleur copain, l'amoureux du lycée, le neveu préféré, le petit-fils idéal : on a tous une raison d'aimer Kev Adams ! Tous droits réservés à RTL Belgium SA