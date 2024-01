Pour le dernier gala du Festival Juste pour rire de Montréal, Franck Dubosc et Stéphane Rousseau accueillent leurs amis humoristes : Laurent Gerra revisite les Victoires de la musique, Florence Foresti aime tout le monde, sauf les filles et les garçons, et nous raconte ses vacances. De nombreux autres invités tels que Garou, Elie Semoun, Chevalier et Laspalès, Gad Elmaleh, Laurent Paquin ou encore Jean-Luc Lemoine animent également la soirée. Enfin, le gala rend hommage au maître des mots : Raymond Devos. Tous droits réservés à RTL Belgium SA