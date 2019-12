Gad Elmaleh et Kev Adams rassemblent des millions de fans qui leur vouent une affection et un amour inconditionnels. Leur complicité est telle qu’on pourrait croire qu’ils sont frères. Entre eux est née une amitié profonde et sincère. Gad dit que Kev lui donne envie d’aller encore plus loin. Kev admire énormément Gad.

