Divertissement | Jeu

Dans Le Grand Piège, les clients de différents restaurants de Belgique vont se voir proposer un fameux challenge : piéger la personne qui les accompagne sans avoir eu le temps de se préparer.En acceptant d'être les complices de cette émission de caméras cachées, les participants vont devoir exécuter des défis lancés grâce à une oreillette par Sandrine Dans et David Antoine cachés dans une salle de contrôle secrète. Au programme : comportements cocasses et situations loufoques ! Jusqu'où les participants iront-ils pour remporter 1.000 euros ?L'espionne : à Wavre, Sarah doit annoncer à son amie qu'elle a été recrutée comme espionne et qu'elle ne doit pas être reconnue. L'artiste : à Charleroi, Natacha devient soudainement une grande peintre lors de son repas avec son amie. Le super-héros : à Sprimont, David n'accepte pas l'injustice et n'hésite pas à revêtir son costume pour rétablir l'ordre.