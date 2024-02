Gad Elmaleh est de retour avec le one-man show « D'ailleurs ». Un spectacle intime et jubilatoire ! Pendant près de deux ans, l'humoriste a sillonné la France avec ce sixième spectacle mêlant stand-up et personnages, libéré de la volonté de plaire. Un retour sans filtre où il se confie sur son quotidien, son aventure américaine, sa relation avec ses parents, ses fils et ses anciennes petites amies. Tous droits réservés à RTL Belgium SA