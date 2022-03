Fils et filles de stars - Quel est mon quotidien ?

Vous ne les connaissez pas et pourtant leurs noms sont très célèbres. Ils s'appellent Tom Pernaut, Valentine Sled-Davant, Jade Leboeuf, Jessica et Annika Horn et Olivier Villa. Leurs parents sont des stars, chacun dans leur domaine. Sophie Davant, Jean-Pierre Pernaut, Patrick Sébastien, Frank Leboeuf ou encore Mike Horn. Des noms très connus avec lesquels leurs enfants ont grandi. Comment ont-ils réussi à construire leur identité à l'ombre d'un père ou d'une mère célèbre ? Pour beaucoup d'entre eux, se défaire de l'étiquette de « fils et fille de » est un combat de tous les jours. Découvrez les parcours incroyables de ces enfants de stars. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC

