Depuis l'enfance, Bo, née Baudouin, ne se sent pas bien dans sa peau de garçon, et saisit toutes les occasions, au théâtre ou encore à l'école, pour changer de peau. Mais ce n'est qu'à 58 ans, au sommet d'une carrière de reporter international, que Baudouin va finalement faire son coming-out transgenre et annoncer que dorénavant elle s'appellera « Bo ». Ce reportage a reçu 2 récompenses : Finaliste au International Women's Film Festival et le prix de la presse Belfius catégorie TV & Vidéo.

