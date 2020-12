Céline Dion a vendu des millions d’albums, a parcouru la planète entière lors de tournées historiques et est sans doute l’artiste francophone la plus aimée. Aux côtés de la star pendant plus de 35 ans, René Angélil, son mari décède le 14 janvier 2016 des suites d'un cancer de la gorge, provoquant un véritable tournant dans la carrière de l’artiste. Près de 5 ans après sa mort, que devient la diva canadienne alors que sa vie et sa carrière ont été complètement bouleversées ?

© Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC