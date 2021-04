A presque 30 ans, Victoire, la petite dernière de la célèbre famille Bonhomme, l'éternelle enfant sage de la tribu, décide enfin de s'émanciper en découvrant l'alcool, le sexe, et sa voix. Grâce à Banjo, un chanteur de bar et d'Elvis, elle va réussir à prendre son envol en chantant l'amour avec pudeur et le sexe sans tabou. Elle entraîne sa mère avec elle au grand dam de son père et de son frère.

© Nexus Factory