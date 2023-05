Jay et Annie s'aiment, mais dix ans de mariage et deux enfants ont un peu érodé leur passion. Pour ranimer la flamme, ils décident de filmer leurs ébats. L'idée leur semble bonne, jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent que la vidéo a été envoyée par erreur à tout leur entourage, familial et professionnel. Pris de panique, ils sont prêts à tout pour faire disparaître le film à scandale chez chacun des destinataires. © Sony