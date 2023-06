Une terrible pandémie se répand sur la Terre, les humains contaminés renversent les armées et les gouvernements, rien ne semble pouvoir endiguer ce virus mortel. Même les êtres les plus pacifiques se transforment en monstres de violence. Pour protéger sa famille et sauver l'humanité, Gerry Lane, un ancien employé des Nations Unies, se lance dans une véritable course contre la montre. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC