Le milliardaire Nerio Winch est retrouvé noyé. Officiellement, Nerio n'avait pas de famille, mais il cachait un secret : un fils, Largo, adopté presque trente ans plus tôt. Seul problème, ce jeune héritier vient d'être jeté dans une prison du fin fond de l'Amazonie. Accusé de trafic de drogue, il clame son innocence. Et si ces deux affaires faisaient partie d'un seul et même complot visant à prendre le contrôle de l'empire Winch ?

