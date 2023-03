La famille Chamodot est fantasque et inclassable. Bernard, le père, fait vivre tout le monde dans une caravane et la mère Annie teint les cheveux de son fils Emile en blond parce que, paraît-il, il est plus beau comme ça. Quand Pauline, la fille du lycée dont Emile est amoureux, l'invite à Venise pour les vacances, l’adolescent est fou de joie. Seul problème, les parents décident de l'accompagner avec leur caravane. Tous droits réservés à RTL Belux & Cie SA SEC