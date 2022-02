Episode 01

Lucie vient d'emménager à Anduze avec son fils Léo pour s'éloigner de son ex-mari violent. Dans l'espoir de se reconstruire, elle s'inscrit à une thérapie basée sur l'escrime proposée par une association locale. Là, elle rencontre d'autres femmes victimes de violences sexuelles et noue une amitié sincère avec Tamara et Nicole. Petit à petit, les participantes retrouvent confiance en elles. Lorsque l'ex-mari de Lucie refait surface, elle n'est plus seule pour affronter ses peurs et son passé. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC

