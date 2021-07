Une mère et ses quatre enfants sont retrouvés assassinés sous la terrasse de leur maison. Seul le père manque. Anna-Rose, une professionnelle du Net et de ses réseaux, cherche à comprendre. Happée par cet homme, et par cette horreur, elle va dangereusement basculer de la toile à la réalité...

