Film disponible jusqu'au 26/09/23. TINA est la célébration ultime d'une superstar mondiale mais aussi le portrait intime d'une femme qui a surmonté de nombreux obstacles tout au long de sa carrière, créant ainsi son identité et son héritage selon ses propres règles. Depuis ses débuts en tant que reine du R&B jusqu'à ses tournées historiques à guichets fermés dans les années 80, Tina Turner tire le rideau pour nous inviter dans son monde privé comme elle ne l'a jamais fait auparavant. Révélant ses luttes les plus intimes et partageant certains de ses moments les plus personnels, TINA est l'album déterminant et inspirant de l'une des plus grandes survivantes de la musique moderne. Tous droits réservés à RTL Belgium SA