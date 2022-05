Secrets de famille

Grace Hawkins se fait arrêter après avoir assassiné son mari et sa maîtresse. Enceinte, elle est enfermée à vie, seul le Ministre pourrait décider d'une éventuelle remise en liberté. Bien des années plus tard, le pasteur de la petite paroisse de Little Wallop, Walter Goodfellow, est particulièrement occupé entre les demandes toujours plus nombreuses de ses paroissiens, et l'élaboration d'un discours qu'il doit faire devant ses pairs. Il est tellement débordé, qu'il ne voit pas que sa femme Gloria est sur le point de succomber aux avances de son professeur de golf, que son fils est persécuté par ses camarades d'école et que sa fille change fréquemment de petit ami. L'arrivée de Grace Hawkins, maintenant âgée, engagée comme gouvernante, n'éveille pas les soupçons de la famille qui ne connaît rien de son passé. Pourtant cette délicieuse vieille dame a une façon aussi efficace que définitive de régler leurs problèmes. Evidemment, il y aura des dommages collatéraux et quelques victimes... © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC

Voir plus d'infos