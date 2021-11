Episode 01

Un matin, Lucas, 11 ans, disparaît du domicile familial. Son départ plonge Marion et Alexis, ses parents séparés depuis peu, dans une angoisse insupportable. Leur enfant n'est absolument pas équipé pour affronter seul le monde extérieur, Lucas est autiste et particulièrement vulnérable. Pour les parents, c'est une véritable course contre la montre qui s'engage pour retrouver le jeune garçon, les obligeant à se replonger dans leur passé. © Tous droits réservés à RTL Belux SA & Cie SEC

