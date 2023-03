Parker est un voleur aux méthodes peu orthodoxes. Il a un code moral très strict. Il ne vole pas les pauvres et ne tue que les personnes qui le méritent. Lors de son dernier cambriolage, il se fait doubler par l'équipe avec laquelle il a travaillé. Laissé pour mort par ses comparses, quelqu'un découvre son corps et l'emmène à l'hôpital, lui sauvant ainsi la vie. Remis de ses blessures, Parker se met en quête de ses anciens complices et apprend qu'ils vont commettre un vol de bijoux, estimés à 50 millions de dollars à Palm Beach. La vengeance de Parker s'annonce terrible, mais sera-t-il prêt à en payer les conséquences ? © E One