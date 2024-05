Série | Policier | Médical

Dave Piaseki et Linda Chapman ont été abattus et retrouvés dans une voiture. Le détective Bud Morris pense qu'il s'agit d'un suicide. Dave et Linda formaient un couple jusqu'à ce qu'elle s'inscrive à l'université et qu'il s'enrôle dans la Navy. Si ce dernier avait toujours des sentiments pour Linda, la théorie de l'amoureux éconduit pourrait s'avérer exacte. Or, Megan Hunt n'en est pas si sûre. Elle a extrait deux balles du crâne de Dave et selon elle, il ne s'agit pas d'un suicide...