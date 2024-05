Doug Carlin, un flic spécialisé en explosifs, enquête sur un attentat dévastateur, faisant plus de 500 victimes. Grâce à une technologie révolutionnaire, l'agent Pryzwarra permet à Doug de remonter le temps afin de visionner le passé. La course contre la montre est lancée pour identifier le coupable et empêcher une nouvelle catastrophe. Tous droits réservés à RTL Belgium SA